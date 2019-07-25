Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM

Петербургские суды рассмотрят почти 300 исков к избирательным комиссиям муниципальных образований (ИКМО). Об этом ИА REGNUM сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным на 18:00 25 июля районные суды и мировые судьи приняли к производству 283 административных иска и материала по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО. Накануне на заседании ЦИК называлась цифра в 182 иска.

Напомним, члены Центризбиркома заявили, что жалоб из северной столицы на нарушения в ходе муниципальных выборов поступает больше, чем со всех регионов страны вместе взятых, и Петербург по этому показателю достоин книги рекордов Гиннеса. Сначала кандидаты столкнулись с противодействием со стороны десятков ИКМО, которые мешали им подать документы, теперь же те кандидаты, кому было отказано в регистрации, пытаются восстановиться — в том числе через суд.

Кроме того, Горсуд Петербурга зарегистрировал и 13 административных исков к Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Заметим, председатель ЦИК Элла Памфилова осталась недовольна малоактивной судебной деятельностью, которую ведет сам Горизбирком в отншении ИКМО-нарушителей, назвав ее «беззубой». Накануне, 24 июля, на заседании ЦИК стало известно, что Горизбирком составил лишь 5 протоколов об административных правонарушениях в отношении сотрудников трех ИКМО. В одном случае дело было прекращено «за отсутствием состава», результат второго неизвестен, а в случае ИКМО «Сергиевское» три дела даже не были приняты к рассмотрению.

Тогда Памфилова и ее заместитель Николай Булаев предположили, что юрист Горизбиркома либо некомпетентен, либо фактически саботирует работу, «превышая полномочия».

В четверг, 25 июля, пресс-служба городских судов Петербурга оповестила, что, оказывается, юристы Горизбиркома предпочли направить свои материалы «Почтой России» — наверняка из лучших побуждений.

«Некоторые материалы по делам об административных правонарушениях от Санкт-Петербургской избирательной комиссии направляются мировым судьям почтой России, вероятно, с целью их скорейшего рассмотрения, как, например, материалы по ИКМО «Сергиевское», — заявили в пресс-службе.

Уже вчера по указанным материалам были приняты решения о принятии их к производству. Сегодня правонарушитель в суд не явился, судебные заседания отложены. Рассмотрение перенесено на 26 июля.