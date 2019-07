Москва, , 20:14 — REGNUM

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории России. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

В ходе различных проверок Генпрокуратура России установила, что деятельность «Атлантического совета» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информацию об этом Генпрокуратура направила в министерство юстиции Российской Федерации.

Напомним, что «Атлантический совет» — это американский аналитический центр, который был основан в 1961 года при военном блоке НАТО. Данная организация является в том числе и форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Сейчас председателем совета является посол США в России Джон Хантсман.