Киев, , 20:11 — REGNUM

Украинский и американский президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщает 25 июля пресс-служба президента Украины.

Кто из двух глав государств был инициатором разговора, не уточняется.

«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — указано в сообщении.

По утверждению пресс-службы, в ходе разговора Дональд Трамп согласился на официальный визит президента Украины в США.

Стоит отметить, что ранее Зеленский уже заявлял о своём сильном желании совершить визит в Вашингтон.

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