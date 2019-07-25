Киев, , 20:07 — REGNUM

Украине помогут усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях не только США, но и Англия. Об этом 25 июля заявил в эфир одного из украинских телеканалов полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

Он сообщил, что России ограничила суверенитет Украины в Азовском море, регулярно проводя проверки судов, которые направляются в украинские порты.

«Сегодня Российская Федерация ограничила наш суверенитет над Азовским морем, это факт. Она пытается ограничить наш суверенитет в Черном море. Поэтому украинская сторона в соответствии со своей военной доктриной укрепляет свое морское присутствие на своей территории. Со стратегической точки зрения все делается правильно. Создаются военные базы в Азовском и Черном морях. В этом плане американцы нам помогают. Также будет финансирование от Соединенного Королевства», — сказал Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, США модернизируют украинские военно-морские базы и судоремонтные объекты в Николаевской области после завершения строительства Морского операционного центра в Очакове. Модернизация украинских военно-морских баз даст возможность заходить крупным кораблям НАТО и разместить плавучий док.

Ожидается, что специалисты и дайверы США будут работать над усилением существующих пирсов, составлять карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут там швартоваться. Модернизацией объектов занимается бригада первого мобильного строительного батальона ВМС США «Морские пчелы». Строительство объекта начали в конце июля 2017 года. Также к работам привлекалась американская компания KVG.