25 июля 2019 | Время чтения 5 мин

19 июля в окружении президента Владимира Зеленского призвали бывшего президента Петра Порошенко объяснить мотивацию его представления в Конституционный суд (КС) в 2015 году, в котором тот просил суд признать неконституционным закон о лишении Виктора Януковича звания президента.

Андрей Ганжа, , 20:06 — REGNUM

Новая правящая ЗЕ-команда Украины, похоже, готова совершить необычный шаг на политико-правовом поле Украины.

Нет, весь я не уйду Александр Горбаруков © ИА REGNUM

19 июля в окружении президента Владимира Зеленского призвали бывшего президента Петра Порошенко объяснить мотивацию его представления в Конституционный суд (КС) в 2015 году, в котором тот просил суд признать неконституционным закон о лишении Виктора Януковича звания президента. «Озвучивший» проблему представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский задался вполне рациональным вопросом: «Нам непонятна мотивация, зачем он (Порошенко — ред.) его инициировал? Возможно, это было не столько в интересах Януковича, сколько в собственных».

Ну, здесь-то как раз все понятно: Порошенко, азартно строивший свою властную вертикаль, искренне побаивался, что «финт имени Януковича» Рада может применить и к нему, поэтому заранее лишал ее такой возможности. Свой, э-э-э, «тыл» Порошенко прикрыл банальным административным ресурсом: КС начал рассматривать этот вопрос с 19 октября 2016 года и с тех пор рассматривает, рассматривает, рассматривает… С тех пор Порошенко уже превратился в «сбитого летчика», а перед новой властью встает вопрос: что делать? С одной стороны, представление такого уровня следует доводить до конца, а с другой, если КС признает незаконность лишения Януковича президентства, «тогда окажется, что с участием нашей команды будет для беглеца Януковича возвращено звание президента».

Новая власть артикулировала проблему, хотя, в случае молчания власти, возбужденное гражданское общество ее даже бы и не заметило. Вопрос: зачем?

Возможно потому, что перед ЗЕ-командой возникает возможность признания всего законодательного поля, вспаханного президентом Порошенко, юридически ничтожным, то есть недействительным. И действительно, поскольку Конституция является основополагающим политическим и правовым документом страны, любой не соответствующий ей закон становится именно юридически ничтожным. И тогда не надо мучиться с отменой «неудобных» указов и законов в каждом конкретном случае, а просто начать «свое» законотворчество с чистого листа. Ведь не зря Остап Бендер когда-то на вопрос, возьмет ли он миллион частями, отвечал: «Могу и частями. Но мне надо все!»

И именно в этом контексте интересна сама личность «артикулятора», Федора Вениславского. Еще в недавнем прошлом он доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». И по своим профессиональным качествам он вполне может добиться «свальной» фальсификации всего порошенковского юридического наследия.

К тому же Вениславский еще недавно возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату. А люстрация — это тоже «зона особого интереса» нынешней властной команды. Ведь не зря еще 11 июля Зеленский озвучил идею расширения норм закона «Об очищении власти», которая позволит ему без церемоний и скопом зачистить весь высший сегмент украинской властной вертикали последнего десятилетия.

И последняя «группа пострадавших» (круг Порошенко), может, и будет разевать рот в отчаянной попытке протеста, но, и это главное, МОЛЧА. Особенно если КС решит, что пришли они к властным сидушкам в результате антиконституционного смещения законного президента Януковича. То есть — узурпации государственной власти.

Потому что любой изданный звук напрямую подведет солиста к статье 109 Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». А там даже не за действия, за «публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, — наказывают ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой»

И еще вся эта история может иметь для президента Зеленского небольшой, но о-о-очень приятный бонус. Украинский Конституционный суд будет просто вынужден работать если не «под», то «в тесном контакте» с президентом. Просто из инстинкта самосохранения.

Ведь и сам принцип конституционности, и образ Основного Закона и его неустрашимой гвардии, Конституционного суда, последние годы понес неимоверные репутационные потери. А что, может быть по-другому, если этот суд более двух с половиной лет рассматривает дело возможной «антиконституционной узурпации государственной власти»?

А тут еще и соседи помогают… В Молдавии КС за три года ШЕСТЬ раз временно отстранял президента Игоря Додона от исполнения президентских обязанностей по простой причине нежелания последнего присоединяться к парламентским или правительственным решениям. У украинских соседей президентскую функцию «подхватывал» спикер парламента Андриан Канду, политический противник Додона, нужный указ подписывался и после этого президента «возвращали на место» (демократия, все-таки). В шестой раз анекдот не прошел: 8 июня этого года КС опять отстранил Додона (не хотел распускать парламент). Но под давлением Вашингтона и Москвы был вынужден через неделю аннулировать свое решение.

В молдавском случае КС в полном составе ушел в отставку. Поскольку украинский эксцесс не менее вопиющ, то украинским «гвардейцам Основного Закона» сейчас не до жиру — им бы выжить. Но сделать они это смогут только при благожелательном отношении президента. А если нет? Что же, Зеленский и Раду разогнал под мотив «всенародного одобрения».

Создать себе перспективную возможность отмены всего дискредитировавшего себя правового, гм…, творчества предшествующего режима, основания для зачистки всего доставшегося ему в наследие высшего кадрового состава и все это при благожелательности конституционного контроля — и после этого кто-то еще будет называть команду Зеленского «дилетантами» и «клоунами»?