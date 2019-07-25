Могадишо, , 19:59 — REGNUM

Мэр Могадишу Абдирахман Омар Осман, тяжело раненный в результате теракта в столице Сомали, пережил критическое состояние, коллеги надеются на его выздоровление, 25 июля передает агентство Reuters.

По информации журналистов, Осман и девять других государственных чиновников Сомали, раненых в ходе взрыва 24 июля, отправлены на лечение в Катар.

Осман является мэром столицы Сомали с 2018 года. С 2010 года он возглавлял министерство информации африканской страны, до этого являлся советником Лейбористской партии в Великобритании.

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