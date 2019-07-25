Киев, , 19:59 — REGNUM

Экипаж задержанного украинскими силовиками в порту Измаила российского танкера NEYMA покинул территорию Украины. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в телефонном разговоре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

«Как сообщила в телефонном разговоре Людмила Денисова, экипаж российского танкера пересёк границу Молдавии, откуда вылетит в Россию», — проинформировали в аппарате омбудсмена.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины приняла решение освободить членов экипажа, однако само судно остаётся на территории Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля СБУ задержала в порту «Измаил» российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные суда во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. На судне были проведены обыски, изъята документация, записи радиопереговоров и бортовые журналы.