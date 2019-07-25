Цхинвал, , 19:56 — REGNUM

Южная Осетия и Абхазия заключили Соглашение о международном автомобильном сообщении. Документ подписан между Государственным управлением Республики Абхазия по транспорту и Комитетом промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия. Об этом сообщает ИА «Рес».

Документ с абхазской стороны подписал начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия, со стороны Южной Осетии — председатель Комитета промышленности, транспорта и энергетики Батрадз Санакоев.

Маршрут Цхинвал — Владикавказ — Сухум теперь будет функционировать круглый год. Батрадз Санакоев отметил, что подписанное соглашение будет способствовать укреплению экономических связей между республиками, в том числе, и в сфере туризма.