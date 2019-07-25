Киев, , 19:43 — REGNUM

Сегодняшнее задержание российского танкера в украинском порту Измаил Службой безопасности Украины является ошибкой, считает украинский военный эксперт Олег Стариков.

Эксперт заявил, что со следственной точки зрения украинские спецслужбы поступили правильно, но с политической — нет.

«Служба безопасности Украины — это орган, который выполняет задания, связанные с политической деятельностью, а не правоохранительной. Например, такие, как задержание иностранных шпионов… Нынешние действия силовиков в первую очередь осложнят возврат наших моряков», — отметил Стариков в комментарии изданию «Главред».

Специалист делает вывод, что из-за низкого профессионализма украинской спецслужбы была неправильно оценена обстановка.

«Самое главное сейчас — это возвращение домой украинских моряков. Поэтому на судно стоило закрыть глаза… Мы же правовое государство, и главная задача — освободить людей, а железки пусть они там плавают. И в любом случае этот танкер когда-нибудь к нам опять бы вернулся. И в сложившейся ситуации можно говорить о низком уровне профессионализма наших спецслужб», — уточнил Стариков.

ИА REGNUMнапоминает, что последним данным, экипаж российского танкера в настоящий момент уже возвращается в Российскую Федерацию. Известно, что 10 членов экипажа были допрошены украинскими силовиками и признаны свидетелями. Сам танкер остается в измаильском порту.

Ранее в МИД России заявили, что если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия «не заставят себя ждать».

Комментариев от властей Украины по поводу данного инцидента в настоящий момент до сих пор нет.