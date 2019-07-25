Киев, , 19:30 — REGNUM

Верховная рада Украины по результатам парламентских выборов обновится на 80,4%, подсчитали эксперты организации «Опора».

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные обнародованы сегодня, 25 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

В анализе отмечается, что переизбраться в Верховную раду смогли лишь 82 народных депутата предыдущего созыва — по 17 от «Европейской солидарности» (бывший блок Петра Порошенко) и «Оппозиционной платформы — За жизнь», 16 — от партии «Батькивщина» Тимошенко и еще 32 — в мажоритарных округах.

Вместе с тем 342 новоизбранных парламентария стали депутатами Украины впервые.

Также организация отмечает, что состав парламента Украины с новым созывом помолодеет в среднем на 7,4 года. В частности, в Верховной раде нового созыва будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет; 121 депутат — от 31 до 45 лет; 58 — от 46 до 60, и всего лишь трое депутатов, которым более 60 лет. Самый старший будущий парламентарий Юрий Йоффе представляет «Оппозиционную платформу — за жизнь», ему 78 лет.

ИА REGNUMнапоминает, что парламентские выборы на Украине с огромным преимуществом выиграла партия президента Зеленского «Слуга народа». Вместе с тем многие эксперты отмечают, что глобальной проблемой новой украинской власти является тотальный дилетантизм.