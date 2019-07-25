Ашхабад, , 19:22 — REGNUM

Правительство Туркмении отправило из Ашхабада в Афганистан очередную автоколонну с гуманитарным грузом, пишет «Turkmenistan.ru» сегодня, 25 июля.

В состав гуманитарной помощи вошли лекарственные препараты и средства медицинского назначения, текстильные изделия и детская одежда, а также школьные принадлежности и кондитерские изделия.

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Отмечается, что Туркмения регулярно активно участвует в возрождении афганской экономики и оказывает различную поддержку Афганистану — обеспечивает население соседней страны электроэнергией и сжиженным газом по льготным ценам, а также занимается строительством социальных и других объектов на территории Афганистана.

Напомним, что ранее туркменские СМИ назвали одной из причин дефицита муки в Туркмении отправку гуманитарной помощи в соседние провинции Афганистана. При этом утверждается, что поставка гумпомощи идет не из госрезерва, а из запасов, предназначенных для снабжения населения Туркмении.

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