Бишкек, , 19:13 — REGNUM

Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с действующим президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников. Об этом заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после визита в Москву, пишет «24.kg».

По словам экс-главы государства, российский лидер также пообещал договриться, чтобы киргизстанские власти дали сторонникам Атамбаева спокойно готовиться к запланированным на 2020 год выборам в парламент Киргизии.

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Помимо этого бывший президент отметил, что не намерен распускать «народный штаб против беззакония», поскольку не он его создавал и им не руководит.

«Мы дали властям время на исправление ошибок, народный штаб дал, до сентября. Что касается требований отставки парламента, то, думаю, с этим выступит не только народный штаб», — цитирует Атамбаева «K-news».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 24 июля, президент России Владимир Путин принял бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что в интересах Киргизии сделать так, чтобы в республике больше не было политических потрясений, для чего киргизстанцы должны сплотиться вокруг действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

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