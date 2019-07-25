Киев, , 19:07 — REGNUM

Служба безопасности Украины отпустила команду задержанного в порту Измаила российского танкера NEYMA, однако само судно остается на Украине. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко.

Уполномоченная по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что 10 моряков, которые составляли команду танкера, на данный момент направляются в Молдавию на автобусе, откуда они вылетят в Москву.

Москалькова отметила, что моряков никто не задерживал и никаких процессуальных претензий к ним не было. Украинские власти проверили их паспорта и посадили на автобус в Молдавию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал задержание российского танкера плохой новости и продолжением провокационных действий ряда сил в Киеве.