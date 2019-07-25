Архангельск, , 19:06 — REGNUM

Федерация профсоюзов Архангельской области, выступившая с открытым обращением против строительства мусорного полигона на станции Шиес, получила ответ от регионального министерства природных ресурсов и ЛПК. Об этом ИА REGNUM сообщили в Федерации.

Напомним, профсоюзы в своем Обращении президенту РФ Владимиру Путину, председателю ФНПР Михаилу Шмакову, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Архангельской области Игорю Орлову, потребовали остановить строительство мусорного полигона «Шиес» и учитывать при строительстве подобных объектов «мнение и интересы местных жителей, а не финансовые и политические».

По мнению представителей профсоюзов, для закрытия проекта достаточно заключения экспертов Двинско-Печорского водного управления:

«Посёлок Шиес расположен в границах II и III — го поясов зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового назначения филиала АО «Группа Илим» в г. Коряжма, следовательно, размещение объекта по захоронению, утилизации и переработке в границах вышеуказанных поясов зоны санитарной охраны (ЗСО), по мнению Управления, является нарушением требований СанПиН и будет оказывать антропогенное влияние (микробное или химическое загрязнения) на бассейн реки Вычегда».

Эксперты управления считают, что загрязнению могут подвергнуться: нижнее течение Вычегды (ниже Яреньги) и вся Северная Двина с городами Коряжмой, Котласом, Новодвинском, Архангельском и Северодвинском, а также все стоящие на реках Вычегда и Северная Двина населенные пункты Ленского, Котласского, Красноборского, Верхнетоемского, Виноградовского, Холмогорского и Приморского районов.

Однако в министерстве природных ресурсов считают, что делать выводы о влиянии полигона на реки и населенные пункты, основываясь на мнение экспертов управления, нельзя, поскольку упомянутый ими проект Зон санитарной охраны был утвержден лишь в отношении реки Вычегда, но не в отношении ее притоков.

Ссылаясь на нормы СаНПин, минлеспром отвечает: «…боковые границы второго и третьего пояса ЗСО водотока располагаются на расстоянии не менее 500 метров и по линии водоразделов в пределах 3−5 км соответственно. Учитывая, что постановлением мэра Коряжмы ЗСО утверждены только в отношении Вычегды, а поселок Шиес удален от Вычегды на расстояние более 19 км […] сделать вывод о влиянии объекта по утилизации и переработке затруднительно», — ответили в министерстве.

В своем ответе профсоюзам министерство также подчеркнуло, что никаких решений по Шиесу правительство региона еще не приняло, поскольку проект не прошел государственную экологическую экспертизу.

Напомним, строительство полигона на станции Шиес в Архангельской области продолжает волновать общественность — акции протеста вышли за пределы региона — одиночные пикеты, митинги прошли, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге.

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