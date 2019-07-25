Киев, , 19:04 — REGNUM

В сети обнародовано видео нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, произошедшего после его допроса в Государственном бюро расследований. Видеозапись опубликована 25 июля телеканалом «360».

Видео демонстрирует прыжки на капот машины Порошенко и распыление слезоточивого газа.

Кроме того, отчётливо слышно, как люди скандируют «Порох, геть!».

Стоит отметить, что присутствовавшие рядом с местом происшествия сотрудники полиции никак не реагируют на происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Порошенко явился на допрос по делу о продаже предприятия «Кузница на Рыбальском» в ходе которого Порошенко, по мнению следствия, легализовал порядка $300 млн, полученных им за счет снабжения украинской армии.

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