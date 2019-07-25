Москва, , 18:51 — REGNUM

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов официально заявил послу Южной Кореи в России, что российские летчики в небе над Японским морем действовали в полном соответствии с нормами международного права, сообщает 25 июля пресс-служба дипломатического ведомства России.

Заявление на эту тему было сделано во время приёма Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ, организованного 25 июля по просьбе южнокорейского посла.

«В ходе обсуждения вопроса, связанного с полетом самолетов дальней авиации ВКС России 23 июля сего года над акваторией Японского моря, с российской стороны было заявлено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было, российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права», — указано в сообщении МИД России.

Напомним, власти Южной Кореи обвинили Россию в нарушении границ своего воздушного пространства. 23 июля российские самолеты якобы дважды вошли в южнокорейское воздушное пространство над Японским морем в районе островов Токто.

Претензии Южной Кореи были сформулированы со ссылкой на некую южнокорейскую «зону опознавания ПВО», не предусмотренную никакими международными правилами и не признанными Российской Федерацией или какой-либо иной державой.

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