Лондон, , 18:51 — REGNUM

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобританию ждёт «новый золотой век» после выхода страны из Евросоюза, 25 июля передает агентство Associated Press.

«Есть все шансы, что в 2050 году… мы вспомним этот необычный период как начало нового золотого века нашего Соединенного Королевства», — заявил Джонсон, выступая в парламенте.

Джонсон также заявил, что намерен добиваться изменения сделки по Brexit с Брюсселем — в противном случае новый премьер-министр готов выводить страну из ЕС без соглашения о выходе.

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