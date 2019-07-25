Вашингтон, , 18:48 — REGNUM

Вашингтон принял решение об очередном расширении односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В черный список Вашингтона дополнительно включены 10 физических и 13 юридических лиц Боливарианской Республики.

Напомним, что это уже второе расширение санкций США против Венесуэлы. 19 июля ограничительные меры были введены в отношении четырёх физических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к репрессиям и пыткам невинных венесуэльских граждан.

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