Окуловка, Новгородская область, , 18:39 — REGNUM

Главой Окуловского района Новгородской области сегодня, 25 июля, на заседании районной думы был избран исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли Новгородской области Алексей Шитов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, решение об избрании принималось тайным голосованием депутатов, кандидатуру Шитова поддержали 16 депутатов из 19.

Вместе с ним конкурсный отбор на пост главы района прошёл первый заместитель главы администрации Окуловского района Дмитрий Цветков — он получил этот пост после того, как против его избрания главой района 14 мая 2019 года проголосовала районная дума.

Новый глава Окуловского района вступит в должность 5 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, район оставался без избранного главы после досрочной отставки прежнего руководителя Сергея Кузьмина в январе 2019 года. Первый конкурсный отбор состоялся весной 2019 года, но депутаты не смогли избрать главу района — ни одна из кандидатур не набрала достаточное количество голосов в свою поддержку. Конкурс был объявлен повторно.

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