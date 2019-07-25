Рим, , 18:39 — REGNUM

Лидеры правящих партий Италии, вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини в четверг, 25 июля, провели двустороннюю встречу в Риме, передает Mediaset.

По окончанию встречи ее участники сообщили журналистам, что договорились отказаться от взаимных обвинений и продолжить работу правительства в нормальном режиме.

В последние месяцы представители «Движения 5 звезд» и «Лиги» неоднократно вступали в публичные конфликты по самым разным поводам, мнения по которым не совпадали — от предоставления автономии регионам до нелегальной миграции.

Итальянские наблюдатели всерьез рассматривали и рассматривают перспективу досрочных выборов, победу на которых может одержать правоцентристская коалиция во главе с «Лигой». Однако в партии Сальвини опровергают намерение досрочно прекратить работу нынешнего коалиционного правительства.

После победы «Лиги» на выборах в Европарламент в Италии (партия набрала вдвое больше голосов, чем «Движение») ее представители поставили условие сохранения коалиции: программа работы правительства должна приблизиться к программе самой «Лиги».