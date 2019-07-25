Москва, , 18:37 — REGNUM

Возможность голосования на экстерриториальных (дачных) участках во время выборов губернатора Санкт-Петербурга вызывает у части общественности серьёзные опасения. Однако планируемые меры общественного контроля будут достаточны, чтобы обеспечить прозрачность избирательного процесса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил политолог Марат Баширов, комментируя пресс-конференцию, посвященную организации общественного наблюдения на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Экстерриториальные участки, максимально приближенные к дачным участкам, фактически дают возможность людям, которые уедут на дачи в выходные, не метаться между дачей и городом, а проголосовать прямо там возле своих дачных кооперативов», — заявил Баширов.

Он отметил, что общее количество таких участков охватывает не более 5% избирателей, поэтому даже если и существует риск каких-либо нарушений в связи с проведением в них голосования, маловероятно, что это серьёзно повлияет на результаты.

Тем не менее, контроль на таких участках также был тщательно проработан организаторами голосования.

«Они организуют уже заранее подготовку наблюдателей, которые будут закреплены за этими дачными участками и будут понимать, как там голосуют, что там происходит. Это снимет то опасение, которые связывают с этими участками», — отметил политолог.

Помимо прочего, организация голосования на дачных территориях имеет и свои преимущества с точки зрения контроля, считает Баширов.

«Это как правило закрытые дачные кооперативы — там все друг друга знают. Любой человек, который туда придёт и попытается, скажем, второй раз проголосовать — у него это не получится. Будет контроль общественный, будет видеофиксация, и если потом что-то будет обнаружено, то это будет служить доказательством», — пояснил он.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться в Санкт-Петербурге в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.