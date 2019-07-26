Тегеран, , 08:08 — REGNUM

Заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу готовности Тегерана к переговорам по иранской ракетной программе вызвало резкий ответ верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Что представляет собой иранская ракетная программа в настоящий момент и почему заявление Помпео далеко от действительности, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Иранская баллистическая ракета Fateh-110

Аятолла Хаменеи заявил, что у США никогда не получится лишить Иран достигнутой точки сдерживания. Действительно, ракетная программа Ирана демонстрирует в последние годы серьезные успехи. Спектр военных задач, которые могут быть решены иранскими ракетами, охватывает как поражение целей на расстоянии до 2 тысяч км, так и перехват воздушных целей на расстоянии до 85 км.

Иран обладает подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами, которые способны поражать военную технику условного противника как на суше, так и в составе флотских соединений. Немаловажным фактором является также более 100 тысяч управляемых и неуправляемых ракет в арсенале подконтрольной Ирану «Хезболлы» в Ливане.

Отсюда понятны усилия США и Израиля с целью убедить Россию воздействовать на Иран, убедив его полностью вывести свои военные силы из Сирии и Ливана. Но даже оставляя за скобками иранскую роль в сирийском противостоянии, нужно признать, что ракетный потенциал этой страны достаточен, чтобы считаться самым серьезным аргументом против открытой вооруженной агрессии США.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Иран никогда не откажется от своего «ракетного» аргумента».