Таллин, , 18:13 — REGNUM

Переведенную на эстонский язык книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф» («Mein Kampf» — «Моя борьба») отказались продавать две крупнейшие книжные сети в Эстонии Apollo и Rahva Raamat, сообщает национальный вещать err.ee. Отметим, что в России ее признали экстремистской еще в 2010 году.

Сообщается, что около тысячи экземпляров были напечатаны издательством Matrix Kirjastus. Однако перевод книги на эстонский язык не был сопровожден научными комментариями. Традиционно в иностранных академических изданиях данной книги они содержатся. Отсутствие таковых в эстонском издании привело к отказу крупнейших книжных сетей Эстонии представлять книгу на полках своих магазинов.

Напомним, до конца 2015 года авторские права на «Майн Капмф» принадлежали властям Баварии. Однако начиная с 2016 года книгу может напечатать любой издатель.

В большинстве стран мира, в том числе и в России, книга запрещена за пропаганду экстремизма. Она включена в список экстремистской литературы и запрещена к публикации. В ФРГ запрета на эту книгу нет, но правительство Баварии предпочитало ее не публиковать.

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