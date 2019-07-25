Волгоград, , 18:11 — REGNUM

Танкер NEYMA, задержанный 25 июля СБУ в порту Измаил, принадлежит компании, зарегистрированной в Геленджике Краснодарского края.

Ранее судно принадлежало волгоградской компании ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» (ВДСА), пишет V1.ru. По данным Арбитражного суда региона, в отношении компании в 2015 году было введено конкурсное производство, сама организация пока находится в стадии банкротства. В сентябре 2013 года судно, о котором идет речь, было выставлено на торги по цене 70 млн рублей, но продать его удалось лишь в начале 2019 года.

«Задержанное судно Neyma реализовывалось в ходе процедуры банкротства «Волго-Донского Судового Агентства». Танкер был продан с торгов в январе 2019 года российской компании ООО «Альтомар Шиппинг»», — цитирует портал конкурсного управляющего Андрея Медведева.

Нынешний владелец танкера «Альтомар Шиппинг» зарегистрирован в Геленджике Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля на Украине был задержан российский танкер NEYMA — задержание объяснили тем, что в 2018 году, в ноябре, это судно якобы заблокировало украинские военные корабли в Керченском проливе.