Москва, , 18:05 — REGNUM

Российско-турецкие контакты в военно-технической сфере будут расширены в сторону вертолётостроения, боевой авиации и средств противовоздушной обороны, заявил 24 июля журналистам глава корпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

По его словам, такие перспективы стали реальными после успешной реализации контракта по поставке Турции зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран», — отметил Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО», — добавил гендиректор «Рособоронэкспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля было официально объявлено об успешном завершении первого этапа поставок в Турцию российских систем ПВО С-400 «Триумф».

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