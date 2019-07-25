Киев, , 18:04 — REGNUM

«Президент Украины Владимир Зеленский провел первую антироссийскую операцию, в частности, санкционировал задержание российского судна «NIKA SPIRIT» (ранее «Neyma»), который был причастен к задержанию моряков ВМС Украины в Керченском проливе». Об этом написал на своей странице в Фейсбуке, военный эксперт, главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Первая антироссийская операция Зеленского — президент санкционировал задержание российского судна «Нейма», причастного к захвату украинских катеров в Керченском проливе… Решение о задержании было одобрено президентом Владимиром Зеленским накануне, 24 июля. Решение принималось непросто, поскольку было очевидно, что арест приведет к ответным действиям РФ… Для президента Зеленского это первая операция на посту в защиту интересов Украины, который вызовет злобу и раздражение Кремля», — проинформировал Бутусов.

Он сообщил, что на «Нейме» задержаны также 10 членов экипажа, которые не имели отношения к инциденту в Керченском проливе. Бутусов напомнил, что согласно указу президента Украины Петра Порошенко от 19 марта 2019 против компании «ЮВАС ТРАНС» введены санкции сроком на три года, которые предусматривают арест всего имущества.

«В ночь с 24 на 25 июля в Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT». Но на деле это и есть «Нейма», с новым названием — но идентификационный код судна тот самый — ІМО — 8 895 528, согласно данных международной системы EQUASIS… «Нейма» зашла в Измаил под двумя флагами — украинский на носу и российский на корме. То есть о том, что неприятности возможны, владельцы «Неймы» знали ‑ и старались внешне дезориентировать наблюдателей», — добавил эксперт.

Он связывает заход «Неймы» в порт Измаил с попыткой собственника судна Ярослава Народицкого наладить контрабандные схемы.

«Нейма» зашла на ремонт на судоремонтный завод, принадлежащий Анатолию Урбанскому — главе Одесского облсовета, который в воскресенье в этом районе выиграл выборы в Верховную Раду по 143 избирательному округу. Очевидно, это был просто предлог. Народицкий мог отремонтировать танкер и на своем заводе в Керчи. Танкер пришел без груза. Более вероятна версия, что таким образом россияне и «ЮВАС ТРАНС» проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину и реакцию украинских спецслужб… Достойно внимания — об операции имело информацию минимум 20 человек ‑ и никто не «слил»!», — заметил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля военная прокуратура Украины и служба безопасности задержали российский танкер «NIKA SPIRIT» (ранее «Нейма»).