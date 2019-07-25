Тбилиси, , 18:01 — REGNUM

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который за последние дни сделал не одно скандальное заявление, на этот раз обвинил нынешнее правительство в переходе к террору и предупредил, что такими действиями «Иванишвили лишь ускоряет свой уход».

Об этом Окруашвили как лидер учрежденной им партии «Победившая Грузия» заявил на пресс-конференции 25 июля, где дал оценку как факту ареста члена своей личной охраны, так и обвинениям, выдвинутым против учредителей АО «ТВС Банк» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

По его словам, террор, который начал Иванишвили с ареста его друга, продолжился в отношении банкиров, но подчеркнул, что эти действия закончатся плохо для самого Иванишвили. Окруашвили не исключил, что суд вынесет решение о заключении банкиров под стражу.

«Иванишвили раздражен действиями всех активных людей, которые делают шаги против него. Поэтому он и выдвинул обвинения Мамуке Хазарадзе, и, по моему предположению, собирается его арестовать. Это свидетельствует лишь о том, что правительство проиграло и Иванишвили не имеет представления о том, с чем он играет. Топорные действия против политических оппонентов лишь ускорят его (Иванишвили) уход», — отметил Ираклий Окруашвили.

Напомним, что прокуратура Грузии 24 июля предъявила банкирам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе окончательное обвинение в отмывании незаконных доходов на сумму $16 754 000 и обратилась в суд с ходатайством о вынесении обвиняемым меры пресечения. Вменяемое Хазарадзе и Джапаридзе преступление прокуратура квалифицировала согласно статье 194, часть 2-я, подпункт «а» и часть 3-я, подпункт «в» Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов, совершенная группой лиц и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), что карается лишением свободы сроком до 12 лет.