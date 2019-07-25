Тбилиси, , 17:59 — REGNUM

Грузинская национальная валюта ежедневно бьет все новые антирекорды, падая все ниже зафиксированного день назад «исторического минимума» и постепенно приближается к отметке $1 — 3 лари.

По данным торгов на межбанковской валютной бирже за 25 июля, курс доллара по отношению к лари установился на отметке $1 — 2,9171, и новый курс вступит в силу с 26 июля. На 25 июля $1 равнялся 2,9010 лари, 24 июля составлял 2,8971 лари. Отметку $1−2,7 лари грузинская валюта преодолела еще в конце апреля, в июне перешагнула через 2,8 лари за $1. Предпринимавшиеся Национальным банком в течение предыдущего периода слабые попытки выправления ситуации каждый раз оказывались краткосрочными, и после некоторой стабилизации национальная валюта вновь продолжала падение.

Если раньше представители правительства ссылались на неблагоприятную ситуацию на валютных рынках мира, состояние национальных валют в соседних странах, то сегодня подобные оправдания уже не выдвигаются.

Оппозиционные властям политики и эксперты прямо увязали резкое падение курса лари с ситуацией вокруг АО «ТВС Банк», соучредителям которого предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, и последовавшими за этим обвинением негативными процессами — обесценивания акций самого банка и ущерба, понесенного его акционерами.

Основное население страны ощутило последствия падения курса лари на собственных карманах: за последние два дня цены на продовольствие и предметы первой необходимости значительно возросли. В тех же супермаркетах сети «Карфур», за которыми оппозиция не без оснований видит бизнес-интересы лидера правящей партии «Грузинская мечта», цены на товары поднялись в среднем на 30−50%. Несмотря на такие процессы, Национальный банк Грузии пока особых мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке не предпринимает и на заседании 24 июля оставил ставку рефинансирования без изменений.