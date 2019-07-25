Киев, , 17:57 — REGNUM

Сегодня, 25 июля, пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с адвокатами явился в государственное бюро расследований для дачи показаний в качестве свидетеля. Это произошло через 25 минут после того, как директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко не пришел на допрос.

В частности, Порошенко обвинил экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова и его «приспешников из России» в попытке «дискредитировать Украину». Он сообщил, что не получил ни одной повестки от ГБР.

«Несмотря на то, что сегодня у меня была международная встреча на 15:00, я вынужден был перенести ее и реагировать на те инсинуации, которые запускает господин Портнов и отдельные сотрудники ГБР, и сегодня явиться сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину», — рассказал Порошенко.

В свою очередь Портнов предложил отменить возможность внесения залога для лиц, которые подозреваются в коррупционных преступлениях, на чем ранее публично настаивал Порошенко.

«Друзья, информирую, что после заявления главы ГБР о неявке Порошенко на допрос и о его предстоящем принудительном приводе, фигурант всё же прибыл к следователям. Поэтому, все жалеющие могут прийти сейчас к зданию ГБР и дождаться своего кумира. В последние пять лет Порошенко неоднократно требовал отменить в УПК залог по подозрению в коррупционных преступлениях. Полностью поддерживаю Порошенко и разделяю его предложение по этим статьям сразу применять арест», — написал Портнов 25 июля на своей странице в Фейсбук.

Ранее спикер ГБР Максим Билоусенко заявил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.

«Да, подозрение еще не вручено, но он является фигурантом 11 уголовных производств», — рассказал Билоусенко.

Как сообщалось, ранее директор ГБР Труба заявил, что Порошенко вовремя не явился на допрос к следователю ГБР. Он проинформировал, что адвокат Порошенко передал ГБР заявление о том, что экс-президент «не сможет сегодня прийти на допрос».

Напомним, Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском». 24 июля Труба заявил, что к нему пришел экс-президент Порошенко с просьбой допросить его 24 июля, а не 25 июля. При этом он выразил надежду на то, что 25 июля Порошенко явится на дачу показаний в ГБР.

«Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко… Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем», — отметил Труба.