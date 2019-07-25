Киев, 25 июля 2019, 17:57 — REGNUM
Сегодня, 25 июля, пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с адвокатами явился в государственное бюро расследований для дачи показаний в качестве свидетеля. Это произошло через 25 минут после того, как директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко не пришел на допрос.
В частности, Порошенко обвинил экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова и его «приспешников из России» в попытке «дискредитировать Украину». Он сообщил, что не получил ни одной повестки от ГБР.
В свою очередь Портнов предложил отменить возможность внесения залога для лиц, которые подозреваются в коррупционных преступлениях, на чем ранее публично настаивал Порошенко.
Ранее спикер ГБР Максим Билоусенко заявил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.
Как сообщалось, ранее директор ГБР Труба заявил, что Порошенко вовремя не явился на допрос к следователю ГБР. Он проинформировал, что адвокат Порошенко передал ГБР заявление о том, что экс-президент «не сможет сегодня прийти на допрос».
Напомним, Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском». 24 июля Труба заявил, что к нему пришел экс-президент Порошенко с просьбой допросить его 24 июля, а не 25 июля. При этом он выразил надежду на то, что 25 июля Порошенко явится на дачу показаний в ГБР.