Степанакерт, , 17:56 — REGNUM

Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ 25 июля провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, южнее села Гюлистан Шаумянского района.

Передовые позиции Армии обороны Нагорного Карабаха

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиций Армии обороны НКР наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссия ОБСЕ в зоне карабахского конфликта регулярно проводит мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения. Всё чаще становятся случаи того, что азербайджанская сторона не выводит миссию ОБСЕ на передовые позиции, что значительно затрудняет получение детальной информации о режиме прекращения огня.