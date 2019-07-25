Киев, , 17:54 — REGNUM

Арест на российский танкер NEYMA и еще три российские буксира наложил Приморский районный суд Одессы еще в декабре 2018 года, сообщают сегодня, 25 июля, украинские СМИ.

В материалах приводится фрагмент постановления суда:

«С учетом размеров танкера, который не мог самостоятельно осуществлять маневрирование в Керчь-Еникальском канале, его буксировка к входу в Керченский пролив со стороны Азовского моря и перекрытия канала корпусом танкера осуществлялось буксирами Быстрый, Гандвик и Эльтиген».

Также СМИ отмечают, что уголовное производство ведется по статье «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия». Расследует дело военная прокуратура Южного региона.

ИА REGNUMнапоминает — ранее сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который, по версии Киева, блокировал украинские военные корабли в ходе провокации в Керченском проливе осенью 2018 года. По информации украинской стороны, СБУ готовит ходатайство в суд для ареста судна.

Точное количество членов экипажа и их дальнейшая судьба в настоящий момент неизвестны. Сообщается, что на Украину судно прибыло для того, чтобы пройти ремонт на одном из местных предприятий.