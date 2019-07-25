Москва, , 17:49 — REGNUM

Сложности в расследовании крушения рейса MH17 в Донецкой области могут быть связаны, помимо прочего, и просто в том, что соответствующая операция была реализована не так, как хотели изначально планировалось. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если брать за основу, что это сценарий, который кем-то готовился, я не уверен, что этот сценарий был реализован именно так, как они хотели. Потому что по большому счёту от места падения «Боинга» до российской границы две минуты лёту. Я не знаю, хотели ли они, чтобы самолёт рухнул именно там на украинской территории, или он должен был по замыслу рухнуть на российской территории», — заявил Килинкаров.

По его словам, характерно то, с каким трудом чёрные ящики добрались до Малайзии — на них претендовали как на Украине, так и представители США. Провал заранее спланированной операции привёл к дальнейшим сложностям в том, чтобы обоснованно выставить российскую сторону виновной. В результате пришлось действовать грубой силой.

«Я хотел бы, чтобы это было честное, прозрачное расследование. Что такое современная правда? Это то, во что верят люди. А верят люди в то, что подаётся пропагандой. Всё это в конечном счёте становится правдой. С момента падения самолёта у нас нет видео‑ и аудиозаписей, оригиналов? Значит есть сторона, которая заинтересована в том, чтобы этого не было. И та же сторона пытается навязать идею — неважно расследование, виновный определён, мы всё решили», — добавил он.