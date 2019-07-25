Киев, , 17:35 — REGNUM

Решение о задержании российского танкера NEYMA в Измаиле (Одесская область) было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским накануне, 24 июля, сообщает со ссылкой на свои источники украинский политический эксперт Юрий Бутусов.

ИА REGNUMотмечает, что Бутусов, специализирующийся на военной информации, известен своей близостью к партии «Народный фронт» Яценюка-Турчинова-Авакова, поэтому его заявление в равной степени может быть и правдой, и целенаправленной дезинформацией в рамках внутриполитических разборок на Украине.

Бутусов подчеркивает, что решение Зеленским «принималось непросто», поскольку было очевидно, что арест приведет к ответным действиям РФ.

«Хотелось бы поблагодарить за профессиональные действия сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которые четко выполнили указ президента и провели задержание нарушителей. А для президента Зеленского это первая операция на посту в защиту интересов Украины, который вызовет злобу и раздражение Кремля», — отмечает эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня экс-министр украинского правительства Виктор Суслов заявил, что ключевым вопросом относительно задержания российского танкера является то, санкционировал ли это действие президент Зеленский.

По его словам, если всё это действительно санкционировано президентом Зеленским, то, похоже, его сильно подставили.

«Цель очевидна — снова обострить отношения между Украиной и Россией. Теперь намечавшийся возврат украинских моряков может быть сорван», — резюмирует экс-чиновник.

Напомним, что в Киеве заявили, что задержанный танкер якобы блокировал украинские военные корабли во время провокации Украины в Керченском проливе, которая состоялась осенью прошлого года. В МИД России в настоящий момент выясняют обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер.

Офис Зеленского задержание корабля официально пока не комментировал.