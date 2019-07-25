Чунцин, Китай, 25 июля 2019, 17:34 — REGNUM
Белоруссия отроет свое новое генеральное консульство в городе Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.
Генеральное консульство Белоруссии в городе центрального подчинения Чунцине откроется уже в 2020 году, согласно решению Совета Министров страны. Министерство финансов Белоруссии выделит средства на эту процедуру.
Отметим, что в настоящее время Белоруссия уже имеет генеральные консульства в столице провинции Гуандун на юге Китая городе Гуанчжоу и в городе центрального подчинения Шанхае.