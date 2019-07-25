Москва, , 17:41 — REGNUM

Украинская сторона пытается говорить с РФ на языке силы, как раз тогда, когда язык силы неуместен, считает член Совета Федерации РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 25 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя задержание российского танкера NEYMA на Украине.

«Информации недостаточно для того, чтобы делать какие-то окончательные выводы, — сказал Морозов. — Я вообще не исключаю какой-то спонтанности этого решения. Если действительно будет отпущен экипаж и будет задержано только судно, не понятно как они (украинская сторона — прим. ИА REGNUM ) будут использовать саму эту ситуацию себе в плюс. Понятно одно — это связано с общей конструкцией поведения украинской стороны в связи с известным инцидентом ноября прошлого года. Можно предположить, что им кажется, будто сейчас создаётся выигрышная позиция для последующего торга. Это акция, которая демонстрирует недружественное отношение к РФ, и с нами пытаются говорить языком силы как раз тогда, когда язык силы неуместен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA, мотивировав это тем, что в ноябре 2018 года судно якобы блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе. Инцидент произошёл в порту Измаил (Одесская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Задержание российского танкера NEYMA на Украине — подробности