Хартум, 25 июля 2019, 17:22 — REGNUM
Военный совет Судана заявил о предотвращении попытки госпереворота, который пытались осуществить сторонники бывшего президента Омара аль-Башира, 25 июля передает агентство Reuters.
Организатором попытки переворота был назван генерал Хашим Абдель Мотталиб Ахмед, глава объединенного комитета начальников штабов.
Также в заговоре участвовали высокопоставленные офицеры вооруженных сил и разведки и служб безопасности, лидеры партии «Национальный конгресс» и «Исламского движения».
Отметим, действующий военный совет Судана также пришел к власти в результате госпереворота и свержения многолетнего президента Башира в апреле текущего года.
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