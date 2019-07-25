Хартум, , 17:22 — REGNUM

Военный совет Судана заявил о предотвращении попытки госпереворота, который пытались осуществить сторонники бывшего президента Омара аль-Башира, 25 июля передает агентство Reuters.

«Неудачная попытка была направлена на то, чтобы прервать нашу славную революцию… и уничтожить возможность политических переговоров и создания гражданского государства» , — говорится в заявлении военных.

Организатором попытки переворота был назван генерал Хашим Абдель Мотталиб Ахмед, глава объединенного комитета начальников штабов.

Также в заговоре участвовали высокопоставленные офицеры вооруженных сил и разведки и служб безопасности, лидеры партии «Национальный конгресс» и «Исламского движения».

Отметим, действующий военный совет Судана также пришел к власти в результате госпереворота и свержения многолетнего президента Башира в апреле текущего года.

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