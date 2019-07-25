Москва, , 17:11 — REGNUM

Окончательное решение по поводу регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы Любови Соболь будет принято на заседании Мосгоризбиркома в пятницу 25 июля. Об этом стало известно в начале заседания Московской городской избирательной комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Голоса распределились 3/9.

Сразу после решения комиссии Любовь Соболь в Twitter заявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку в здании Мосизбиркома, пока не добьется своей регистрации на предстоящих выборах.