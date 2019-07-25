Киев, , 17:10 — REGNUM

Высшее руководство республик Донбасса отреагировало на учреждение российским парламентом новой должности — специального представителя Государственной Думы России по вопросам миграции и гражданства и назначение на неё первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена фракции «Единая Россия» Константина Затулина, сообщают в пресс-службе депутата.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики:

«Война на нашей земле привела к огромному потоку беженцев в Российскую Федерацию. Конечно, такие миграционные процессы не могли не поднять множество вопросов, связанных с проживанием, работой, получением гражданства. Мы благодарны Российской Федерации за то внимание, которое уделяется нашим землякам, переехавшим в Россию. Это подтверждает и наличие самого института специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства.

Рад назначению на эту должность первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина. Он глубоко погружен в детали этой темы, является профессионалом и просто неравнодушным человеком, патриотом, что очень важно для осуществления данной деятельности. Желаю Константину Федоровичу успехов на этом важнейшем поприще!».

Владимир Дейнего, и.о. министра иностранных дел Луганской Народной Республики, Уполномоченный представитель ЛНР в Минской контактной группе:

«Константин Федорович давно и результативно поддерживает, как Республики Донбасса, так и отдельно взятых граждан Республик, оказавшихся в сложных обстоятельствах. В том числе в вопросах гражданства и особого порядка применения миграционных норм к гражданам Республик, что особенно важно было в период до признания наших паспортов.

И в нынешней ситуации, когда ряд решений по вопросам предоставления гражданства РФ по упрощенной процедуре принят, отдельные аспекты их применения и предложения по совершенствованию механизма требуют серьезной проработки.

Эти задачи, в числе других, вполне можно возложить на спецпредставителя по вопросам миграции и гражданства. А Константин Федорович давно уже глубоко погружён в контекст этих вопросов и может максимально эффективно применить наработанный опыт в подготовке путей их решения».

Напомним, сразу после голосования в парламенте, Затулин сообщил журналистам, что намерен на новой должности в первую очередь заняться продвижением законотворческих инициатив по вопросам репатриации — возвращения соотечественников в Россию, а также открыть общественную приемную спецпредставителя в Государственной Думе.