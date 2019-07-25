Киев, , 17:10 — REGNUM

На допрос в государственное бюро расследований Украины явился экс-президент этой страны Пётр Порошенко, отменив «международную встречу», сообщил он журналистам 25 июля.

Порошенко посетовал, что ему пришлось прийти на допрос, хотя он планировал провести время за гораздо более важными делами.

«Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда», — заявил Порошенко.

Напомним, Андрей Портнов — юрист, бывший заместитель главы администрации четвёртого президента Украины Виктора Януковича. 17 июля Портнов заявил, что Порошенко не явился на допрос в ГБР. Порошенко на данный момент является фигурантом нескольких уголовных дел.

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