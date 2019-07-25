Анкара, , 17:08 — REGNUM

Москва завершила первый этап поставки Анкаре зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в рамках заключённого контракта. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

«Передача первой группы систем ПВО дальнего радиуса действия и противоракетной обороны С-400 командованию аэропорта Мюртед в Анкаре была завершена 25 июля», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия 12 июля начала поставки в Турцию компонентов для ЗРК С-400 в рамках контракта, заключённого в 2017 году. Общая сумма сделки оценивается в $2,5 млрд.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что начать развёртывание систем планируется в октябре, а частично завершить работы по их установке — до конца текущего года. Полностью завершить процесс поставок в Анкаре рассчитывают к апрелю 2020 года.