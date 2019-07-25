Ереван, , 17:07 — REGNUM

Из-за отмены рейса Хургада — Ереван (OTF 3703) к этому моменту в египетском курортном городе находятся около 100 граждан Армении. Об этом сообщает посольство Армении в Египте.

«Посольство находится на постоянной связи с ними, а также с компанией-перевозчиком, предпринимает все возможные шаги для урегулирования проблемы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Армении в Facebook. Номер телефона «горячей линии» посольства Армении в Египте — +20 120 705 0580.

У Армении и Египта нет регулярного авиасообщения, в туристический сезон авиаперевозки осуществляются чартерными рейсами.