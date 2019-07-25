Анкара, , 17:04 — REGNUM

На севере Сирии может начаться новая военная операция турецкой армии, если Анкара и Вашингтон не достигнут соглашения о зоне безопасности в этом регионе, заявил 25 июля турецкий министр обороны Хулуси Акар.

С 22 июля в Анкаре находится спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, ведущий переговоры о зоне безопасности на территории Сирии, которая должна быть организована к востоку от Евфрата.

«Мы передали наши предложения делегации США. Ожидаем, что они ответят сразу же после их изучения. Мы снова подчеркнули, что не потерпим какой-либо задержки и проявим военную инициативу, если сочтём это необходимым», — заявил Акар в ходе обсуждения возможной операции с турецким генералитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что выдвинули США предложение по созданию новой зоны безопасности в Сирии не устраивает Турцию и отметил, что у Анкары кончается терпение.

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