Волгоград, , 17:02 — REGNUM

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа начали учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Военнослужащие выполнят задания на новейших и модернизированных образцах вооружения, военной и специальной техники. Об этом рассказали 25 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ.

На полигоне будут задействованы машины химической разведки, авторазливочные станции, боевые машины огнемётчиков на базе танка Т-72 — в общей сложности свыше 300 единиц техники. Термодымовая аппаратура создаст необходимую аэрозольную завесу. Учения будут проходить как в дневное, так и ночное время.

В Волгоград приехали около 2 тыс. военнослужащих, которые совершили марш-броски из пунктов постоянной дислокации в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Крыму, Северной Осетии-Алании, а также из Абхазии и Армении.