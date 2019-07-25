Москва, , 17:00 — REGNUM

Задержание российского танкера в порту Измаил — «удар наотмашь» и тем самым Украина дает понять, что не готова к нормализации отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«На свою собственную провокацию в конце ноября прошлого года в Керченском проливе Украина теперь отвечает актом государственного пиратства. Может быть, это жесткая оценка, но по сути абсолютно верная», — заявил Слуцкий.

Тем самым Киев дает понять, что сегодня Украина не готова на нормализацию отношений с Россией, в частности, в вопросах судоходства в акватории Керченского пролива, констатировал он.

«Те, кто раздувал кампании в международных организациях по якобы захвату украинских судов Россией, хотя именно они на самом деле грубейшим образом нарушили и старую, и новую государственную границу РФ, по-прежнему нагнетают напряжение», — рассуждает депутат.

Все это вызывает ощущение, что «полунамеки на налаживание сотрудничества с Москвой ничего под собой не имеют в реальных установках нового киевского руководства, и антироссийский маховик, раскрученный при Петре Порошенко, вращается в ту же сторону и с не меньшей скоростью», говорит парламентарий.

«В ответ мы на всех межпарламентских площадках будем заявлять о противозаконности и недопустимости произошедшего. И если, не дай бог, кто-то из россиян попытаются взять в заложники, наша реакция будет немедленной, жесткой и абсолютно адекватной. В этом никто не должен сомневаться», — заверил Слуцкий.

При этом в комитете Госдумы сообщили о намерении продолжать выступать за налаживание российско-украинских отношений.

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