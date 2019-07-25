Москва, , 16:48 — REGNUM

Заседание Московской городской избирательной комиссии было сорвано после выступления отвергнутого кандидата в депутаты Московской городской думы Любови Соболь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соболь потребовала от председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова взять под личный контроль проверку подписей избирателей за её выдвижение. По её мнению, все подписи были настоящими, а обвинения в их фиктивности свидетельствуют о неравенстве и закрытости выборной системы в России. В ответ на выступление Соболь Горбунов посоветовал ей обратиться со всеми вопросами в рабочую группу и назвал действия кандидата провокацией. После чего дал команду покинуть зал вместе с остальными членами заседания.

В настоящий момент заседание проходит в другом кабинете в закрытом от журналистов режиме.

Напомним, 25 июля рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Голоса распределились 3/9.

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