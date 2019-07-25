Киев, 25 июля 2019, 16:47 — REGNUM
Как минимум семь граждан РФ находятся на борту задержанного СБУ российского танкера Nika Spirit, написал 25 июля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebok.
https://www.facebook.com/MatiosAnatolii/posts/1314322455385538
Матиос заявил, что на задержанном танкере проведён обыск и что «указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте».
Напомним, Nika Spirit украинские спецслужбы задержали 25 июля в порту Измаил. Танкер СБУ задержала из-за того, что он якобы блокировал в Керченском проливе корабли ВМС Украины во время провокации 25 ноября 2018 г.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБУ опубликовала видео с задержанного танкера.
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