Киев, , 16:43 — REGNUM

Правоохранительным органам Украины удалось установить автора скандального видеоролика, в котором грузовик якобы сбивает нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщается 25 июля на странице «Команда Зеленского» в Facebook.

«Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в Telegram-канале бывший президент Порошенко? Старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора «шедеврального» видео», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «судьба автора будет несладкой», поскольку ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. «Нацполиция работает максимально эффективно, и виновные будут наказаны в ближайшее время», — заявляют в «Команде Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар президентской кампании на Украине в апреле 2019 года избирательный штаб экс-президента Петра Порошенко распространил видео, на котором идущего по дороге Владимира Зеленского сбивает фура, после чего в кадре появлялась надпись: «У каждого своя дорога». В видео при этом обыгрывался агитационный ролик Зеленского и содержался намёк на употребление им наркотиков.

В штабе Порошенко заявили о непричастности к распространению данного видео. Тем временем МВД Украины возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».