Рязань, , 16:39 — REGNUM

Третий кандидат на должность главы администрации Рязани определился 25 июля. В конкурсную комиссию при городской думе подал документы юрист Андрей Любимов.

Участие в выборах для кандидата не первое. В 2017 году региональное отделение КПРФ выдвинуло его на выборы главы области, но затем сменило кандидата, а Андрея Любимова позже исключила из партии, сообщает сетевое издание 62Инфо.

ИА REGNUM напоминает, что ранее документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Рязани подали координатор Рязанского городского отделения ЛДПР Павел Ахунов и бывший префект Советского района областного центра Дмитрий Калтаченко. Конкурс на пост, который формально пустует с сентября 2017 года, назначен на 6 сентября 2019 года.

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