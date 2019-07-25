Киев, , 16:38 — REGNUM

На Украине обсуждают информацию о задержании Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой российского танкера «NEYMA», который, по информации украинской стороны, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 25 июля.

Напомним, согласно официальной информации, на задержанном танкере уже состоялись санкционированные украинским судом следственные действия — обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Сообщается, что допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Вместе с тем, пока неизвестно, сколько человек находится на борту и какова будет их участь.

Бывший украинский министр Виктор Суслов отмечает, что это задержание очень похоже на начало какой-то спецоперации.

«Если Украина задержала моряков российского судна (полностью обновленный экипаж), которые не участвовали в известном инциденте в Керченском проливе, то их придется немедленно отпустить. Ведь нельзя же в правовом государстве задержать людей за возможное преступление, совершенное другими людьми», — комментирует Суслов.

По его словам, если все это действительно санкционировано президентом Зеленским, то, похоже, его сильно подставили.

«Цель очевидна — снова обострить отношения между Украиной и Россией. Теперь намечавшийся возврат украинских моряков может быть сорван», — резюмирует экс-чиновник.

ИА REGNUMнапоминает, что в МИД России в настоящий момент выясняют обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — говорится в комментарии дипломатического ведомства.