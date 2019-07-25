Лондон, , 16:30 — REGNUM

Европейский союз не считает возможным пересмотр условий соглашения с Соединенным Королевством, которое было заключено прошлой осенью, сообщает испанское издание ABC. Этот пакт по-прежнему остается «единственно возможным» в глазах Брюсселя, позволяющим избежать негативных последствий неупорядоченного разрыва. «Развод» с Британией без соглашения будет «трагичным», предупредил вчера, 24 июля, вице-председатель Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

«Брексит без соглашения станет трагедией для всех, не только для Соединенного Королевства. Все пострадают, если это произойдет», — сказал голландец. В тот же день стало известно, что новым премьер-министром Великобритании назначен Борис Джонсон, сторонник резкого разрыва «без анестезии».

Тиммерманс полагает, что даже те, кто три года назад голосовал за выход Соединенного Королевства из ЕС, не поддерживают сценарий «травматического» Брексита и сохраняют желание покинуть блок европейских стран «разумным образом», что бы об этом ни думал новый глава британского правительства. Джонсон же просто любитель «ставить телегу впереди лошади» и «резать по живому», не подумав о последствиях для людей по ту и другую сторону Ла-Манша, добавляет ABC.

Для Европейского союза соглашение, обговоренное с Лондоном и трижды отвергнутое британским парламентом, продолжает быть «лучшим возможным решением в сложных обстоятельствах», поэтому Брюссель выступает за «дальнейшую работу в этом направлении».

В Европе не привыкли встречать заведомой враждебностью приходящие к власти правительства: сама Еврокомиссия утверждает, что всегда была готова к работе с любым, кого выберут на замену Терезе Мэй. В подтверждение этому действующий глава комиссии Жан-Клод Юнкер отправил Борису Джонсону послание, в котором «сердечно поздравил» его с назначением. А в числе позвонивших британскому премьер-министру был французский президент Эммануэль Макрон, уведомивший о своем «желании сотрудничать».

Позднее ABC сообщило, что Джонсон назвал «неприемлемым» для своей страны заключенное Терезой Мэй соглашение и попросил власти Брюсселя о новом разговоре «в любом месте в любое время». Это произошло сегодня, 25 июля, в ходе первого выступления политика перед Палатой общин. Джонсон также заявил, что не будет назначать комиссара для нового состава Европейской комиссии.

Перед этим премьер-министр провел встречу с членами своего кабинета. По его заверениям, «все министры выступают за выход из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах». По этой причине Джонсон распорядился, чтобы подготовка к Брекситу без соглашения стала приоритетом Майкла Гоува, назначенного канцлером герцогства Ланкастерского — своего рода «министром без портфеля», поясняет испанское СМИ.